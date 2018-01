24-jähriger Pole rast mit 212 km/h über A5

Auf der Nordautobahn (A5) in Niederösterreich hat es einen weiteren Fall von exzessiver Geschwindigkeitsüberschreitung gegeben. Ein 24-jähriger polnischer Kfz-Lenker war am Freitagnachmittag im Gemeindegebiet von Mistelbach auf der Richtungsfahrbahn Brünn mit 212 statt der erlaubten 130 km/h unterwegs, berichtete die Landespolizeidirektion am Montag.