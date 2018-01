Golden Globes: So aufregend kann Schwarz sein

Black is beautiful - das bewiesen die Stars in diesem Jahr bei den Golden Globes. Als Zeichen gegen sexuellen Missbrauch und Benachteiligung von Frauen kamen nahezu alle Hollywood-Beautys, aber auch ihre männlichen Kollegen in Schwarz. Nach modischem Einheitsbrei sah das auf dem roten Teppich der Preisverleihung aber dennoch nicht aus. Wir haben hier die schönsten Roben!