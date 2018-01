Tirol: Urlauberin zuckelt zugeschneit durch Straße

Zugegeben: Das Auto in der Kälte nach einer verschneiten Nacht vom Schnee zu befreien, ist mühsam. Eine Lenkerin hat sich offenbar deshalb in der Tiroler Wintersportlandschaft Hintertux eine etwas eigenwillige Lösung für dieses Problem einfallen lassen. Anstatt die Schneeschaufel zur Hand zu nehmen, zauberte sie sich ein winziges Sichtloch in die Windschutzscheibe und zuckelte anschließend mit ihrem Pkw mit italienischem Kennzeichen samt zentimeterdicker Schneeschicht auf dem Dach durch die Straßen. Bitte nicht nachmachen!