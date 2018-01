Kater kaltblütig mit Luftdruckgewehr erschossen

Nicht zum ersten Mal wurde in Pichling bei Köflach in der Steiermark auf eine Katze geschossen. Einen Tag vor Silvester traf es Kater "Laszlo", der sich noch mit letzter Kraft nach Hause schleppte. Am Mittwoch musste er in der Tierklinik erlöst werden. Die Polizei ist intensiv auf der Suche nach dem Täter, der in unmittelbarer Nähe wohnen muss.