Illegaler Handel mit Welpen verursacht Tierleid

Zitternde Welpen, eingepfercht in einem Kofferraum oder in einer Kiste: Wer möchte da nicht sofort aus Mitleid einen freikaufen? Gerade mit diesem Mitleid rechnen die skrupellosen Tierhändler, die ganz Europa mit Billigwelpen überschwemmen. Das Geschäft mit den armen Kreaturen ist leider lukrativ – und so werden täglich Tausende Welpen viel zu früh der Mutter entrissen und oft todkrank zu Spottpreisen verschachert.