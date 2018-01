Bauchfelldialyse rettet Hündin das Leben

"Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende." sagte bereits Demokrit. Für Hundebesitzerin Heidi Neuherz ein passendes Zitat, wenn sie an das Team der Tierklinik Keller in Neusiedl am See denkt. Denn dort rettete man ihrer "Daisy", die an Nierenversagen im Endstadium leidet, mit einer Bauchfelldialyse das Leben. Diese Methode stammt eigentlich aus der Humanmedizin. "Das Ziel war es, ihre beiden Nieren so zu entlasten und damit den Körper zu entgiften, dass 'Daisy' ein nahezu beschwerdefreies Leben führen kann", berichtet die Tierfreundin.