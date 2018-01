Dieser Pole will über Notausgang Jet verlassen

Zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall ist es am Neujahrstag an Bord eines Ryanair-Flugzeuges nach dessen Landung im spanischen Malaga gekommen. Wie britische Medien am Mittwoch berichteten, verlor ein 57-jähriger Passagier aus Polen offenbar die Nerven und versuchte die Maschine über einen Notausstieg zu verlassen. Der Mann konnte aber vom Bordpersonal überzeugt werden, doch wieder in das Innere zurückzukehren.