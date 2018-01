Australien: 43 Schlangeneier in Sandkiste entdeckt

Herbeigerufene Tierschützer der Organisation FAWNA orteten in tagelanger Arbeit die Nester und gruben die Eier aus, berichtete am Dienstag der "Guardian". Insgesamt sieben Nester mit 43 Eiern wurden von den Wildtierexperten geborgen und werden nun in sicherer Entfernung von Menschen zurück in die Natur gebracht. Man habe sicherstellen wollen, dass die Schlangen nicht schlüpfen, während die Kinder im Sand spielen, berichtete FAWNA auf Facebook. Da der Sand auf dem Spielplatz frisch aufgefüllt und locker gewesen war, dürfte die Sandkiste für die Schlangen ein willkommener Ablageplatz gewesen sein.