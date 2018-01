Tirol: Mit Gewehr 24 Mal auf Radarkasten gefeuert

Ob ein Strafmandat wegen Schnellfahrens der Grund für den Vandalenakt war? In Vomp in Tirol wurde jedenfalls eine Radarbox Ziel eines Anschlags. Ein Unbekannter gab in der Silvesternacht 24 Schüsse, vermutlich aus einem Kleinkalibergewehr, auf das Blitzgerät ab. Doch dieses hielt stand und macht weiterhin Jagd auf Raser. "Mitarbeiter unseres Bauhofes haben am Neujahrstag den Vandalenakt entdeckt und mich verständigt", erklärte Vomps Bürgermeister Karl-Josef Schubert, der umgehend Anzeige bei der Polizei erstattete.