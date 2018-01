Madonna & Lourdes: Dieses Foto schockiert die Fans

Nur wenige können der Aufregung um das bisschen Haar unter den Achseln nichts abgewinnen. "Wirklich? So viele Leute drehen durch wegen ein wenig Körperbehaarung? Es ist das Jahr 2018 und die Menschen sollten endlich realisieren, dass es genau dorthin gehört! Genauso wie Augenbrauen, Nasenhaare und die Schöpfe, die wir auf unseren Köpfen tragen", schreibt ein Instagram-User erbost über so viel Kritik. Und weiter: "Ich für meinen Teil habe mich dafür entschieden, es wegzumachen, aber ich unterstütze jede Frau, jeden Mann oder jeden einzelnen, der die Entscheidung trifft, das Haar, das auf seinem Körper sprießt, anzunehmen. Es ist nicht euer Körper, also warum macht ihr Leute euch so viele Gedanken darüber? Was ist so störend an ein bisschen Körperbehaarung? Sie ist doch einfach nur wunderschön!"