Wien: Tierschutzverein als „Ziel von Böllerterror“

Appell an Feiernde erfolglos

In den Stunden rund um Mitternacht hätten sich dann "Hunderte Freizeit-Pyromanen" rund um das Gelände des Tierschutzvereins versammelt. Auf benachbarten Grundstücken und Parkplätzen wurden Feuerwerksbatterien aufgebaut und aus allen Rohren wurde gefeuert. "Als die Situation immer dramatischer wurde, machte sich Madeleine auf, um die Feierwütigen zu bitten, aus Rücksicht auf die Tiere die Knallerei einzustellen - jedoch ohne Erfolg", so der Verein.