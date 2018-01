So entkommt man dem schlimmsten Neujahrskater

Konterbier am Morgen danach

Schuld an einem Kater sind einerseits ein Mangel an Elektrolyten sowie körpereigene Abbauprozesse des Alkohols. Das berühmte Konterbier am Morgen danach könnte deshalb theoretisch Wirkung zeigen, denn der Kopf dröhnt demnach erst, wenn der Alkohol abgebaut wird. Als Anti-Kater-Mittel empfohlen wird die Methode trotzdem nicht.