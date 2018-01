Verdächtiger gesteht Anschlag in St. Petersburg

Der Verdächtige, der nach dem Bombenanschlag in St. Petersburg festgenommen worden ist, hat die Tat mit 18 Verletzten gestanden. Das Verbrechen des offenbar psychisch kranken Mannes sei durch seinen "Hass" auf das Personal der psychiatrischen Kliniken motiviert gewesen, in denen er behandelt worden sei, erklärte das russische Ermittlungskomitee am Sonntag. Eine Verbindung zum Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) - die Terrorgruppe hatte den Anschlag am Freitag für sich reklamiert - gibt es demnach nicht.