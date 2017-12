Jahr 2018 startet mit Großdemos und Chaos

Bei der Demo gegen die Angelobung am 18. Dezember zogen 5500 Menschen durch die Straßen, 1500 Polizisten waren im Einsatz. Viele Initiativen hatten sich mehr erwartet, doch das lag am Wochentag - ein Montag - und nicht an fehlender Motivation, so die Erklärung. Wie die Polizei am 13. Jänner vorgehen will, entscheidet sich nach Neujahr.