Britische Marine überwacht russische Kriegsschiffe

Die HMS St Albans habe die russische Fregatte Admiral Gorschkow am Montag in der Nähe britischer Hoheitsgewässer überwacht, teilte das britische Verteidigungsministerium am Dienstag mit. Seinen Angaben zufolge haben zuletzt offenbar vermehrt russische Schiffe britische Gewässer durchquert. So habe am Sonntag auch das britische Patrouillenschiff HMS Tyne ein russisches Aufklärungsschiff verfolgt, das durch die Nordsee und den Ärmelkanal gefahren war. Ein Marine-Hubschrauber habe zudem zwei weitere russische Schiffe beobachtet.