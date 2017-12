Russische U-Boote machen NATO zunehmend nervös

Ein Hauch von Kaltem Krieg liegt in der Luft: Die NATO ist besorgt über zunehmende Aktivitäten russischer U-Boote im Mittelmeer und Atlantik - in der Nähe wichtiger Datenkabel. Sollte diese Kabel, die den Internetverkehr und andere Kommunikationsverbindungen nach Europa und Nordamerika sicherstellen sollen, auf Befehl des Kremls gekappt werden, hätte das immense Folgen für die globale Wirtschaft, so die Sorge der NATO. "Russland hat massiv in seine Marine investiert, insbesondere in U-Boote", sagte der Generalsekretär des westlichen Bündnisses, Jens Stoltenberg, der "Frankfurter Allgemeinen Wochenzeitung". Nun will das Bündnis nachziehen und sein Marine-Kapazitäten steigern.