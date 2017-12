USA: Senioren-Paar mit 27 Kilo Marihuana erwischt

Der 80-jährige Patrick Jiron und seine zehn Jahre jüngere Frau Barbara hatten sich in Kalifornien auf den Weg gemacht, um Angehörige und Freunde an der Ostküste zu besuchen, berichtete die "York News-Times". Auf der Hälfte des Weges nach Vermont wurden sie von der Polizei wegen eines Verkehrsdeliktes angehalten. Die Beamten im Bundesstaat Nebraska rochen den starken Geruch in dem Pick-up und entdeckten die in Dutzenden Sackerln verpackten Drogen.