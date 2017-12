Ronaldo bereitet Real vor „Clasico“ Riesensorgen!

Langsam, aber sicher wird’s knapp: Real Madrid gegen FC Barcelona, der „Clasico“, steht an und Cristiano Ronaldo kann nicht und nicht trainieren! Weder am Dienstag und Mittwoch noch am Donnerstag ward der portugiesische Superstar beim Mannschaftstraining gesehen. Müssen die „Königlichen“ nun am Tag vor dem Heiligen Abend auf ihren Anführer verzichten?