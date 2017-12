Marcel Hirscher: Immer Ärger mit Weihnachten

Liebe auf den ersten Blick. So nennt man das wohl, was Marcel Hirscher am 18. Dezember vor fünf Jahren in Norditalien erlebte. Erstes Antreten in Madonna di Campiglio – und nicht nur gleich ein Sieg, sondern eine wahre Demonstration des Slalom-Könnens auf dem klassischen Hang. 1,67 Sekunden ließ der damals noch 23-Jährige seinen Konkurrenten Felix Neureuther hinter sich.