Fans sind schockiert von „Mamma Mia 2“-Trailer

Die Fans des Erfolgsfilms "Mamma Mia" sind nach der Veröffentlichung des ersten Trailers für den Sequelfilm "Mamma Mia 2 - Here We Go Again!" völlig schockiert. Einige behaupten sogar, sich umbringen zu wollen, sollte der Verdacht, der in der Filmvorschau nahegelegt wird, sich bestätigen. Andere wollen Universal Pictures klagen.