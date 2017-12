Alarm bei RB Leipzig! Rangnick zählt Spieler an

Rangnick vermisste vor der Winterpause Konsequenz, Schärfe, Torgefahr und Tiefgang im Spiel der RB-Mannschaft. "Wir haben in den letzten fünf Spielen nicht mehr das gespielt, was unsere DNA auszeichnet", sagte der 59-Jährige. In dieser Phase fehlte auch Marcel Sabitzer wegen einer Schulterverletzung.