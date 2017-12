Nashville erhielt Zuschlag für neues Fußballteam

Die US-Stadt Nashville im Bundesstaat Tennessee hat den Zuschlag für ein neues Profi-Fußballteam erhalten. Das gab die nordamerikanische Fußball-Liga MLS am Mittwoch bekannt. Details zum neuen Team wie Name, Vereinsfarben oder Logo würden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht, erklärte die MLS in einer Mitteilung.