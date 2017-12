Im Extremfall droht Wagner das Gefängnis!

Selbiges gilt für das Bundeskriminalamt, das dann Ermittlungen erwägen würde. Denn der Handel mit Doping-Substanzen ist in Österreich Strafrechtsbestand. Für gewerbsmäßigen Handel mit Dopingmitteln drohen bis fünf Jahre Haft. Doch auch Sportbetrug wäre in der „Causa Gatlin/Wagner“ ein Thema. „Bei Sportbetrug mit einer Schadenssumme von über 50.000 Euro würden im Fall eines Schuldspruchs gar bis zehn Jahre Haft drohen“, so das BKA. Das wäre freilich der Extremfall. Bisher wird in Österreich – anders als weltweit – noch nicht ermittelt.