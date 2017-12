Meghan Markle: Geheimnis um Brautkleid gelüftet?

Die israelische Modedesignerin entwarf bereits die Garderobe mehrerer Promi-Damen, darunter Beyoncé und Schauspielerin Naomi Watts. Ihre Mode ist für ihre kunstvolle Verzierungen und Schmuckstücke sowie für ihre kleine Details und tiefen Ausschnitte bekannt. Drors Designs sind in England jedoch schwer zu bekommen. Neben einem Laden in Tel Aviv gibt es außerdem noch mehrere Läden in den USA.