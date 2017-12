Schett: „Ich wollte stets die Beste sein!“

"Krone": Babsi, du bist am Montag der Stargast beim „Girls & Ladies Day“ des Steirischen Tennisverbandes in Graz, wo man ein exklusives Training mit dir gewinnen kann. Wie wichtig sind solche Veranstaltungen?

Barbara Schett: Extrem! Mädchen betreiben weniger Sport. Mit derartigen Sichtungen kann man sie für Tennis begeistern, ihnen zeigen, was sie an diesem Sport haben und ihre Motivation entflammen. Ich gebe meine Erfahrungen gerne an den Nachwuchs weiter. Man muss jetzt die Saat sähen, dann hat Österreich in 10, 15 Jahren ja vielleicht wieder eine Top-Spielerin auf der WTA-Tour.