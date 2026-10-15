Crashed into a tree
Passenger (29) fatally injured in accident
A horrific accident occurred Wednesday evening in Ebensee (Upper Austria). A 21-year-old man lost control of his vehicle while navigating a curve. The car struck two trees on the passenger side and was completely destroyed. The 29-year-old passenger was fatally injured.
At around 8:30 p.m., a 21-year-old resident of Ebensee was driving a Renault Mégane eastbound on Offenseestraße L1296 in his hometown when he veered off the road in a right-hand curve and collided with two large trees. The impact on the passenger side was severe.
Death at the Scene of the Accident
The 29-year-old Serbian national from Ebensee, who was riding in the passenger seat, was not trapped in the vehicle but sustained fatal injuries due to the force of the impact and died at the scene of the accident.
The 21-year-old sustained injuries of an unspecified severity and was taken to Bad Ischl Regional Hospital.
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