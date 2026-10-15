Kripobeamter feierte ersten internationalen Sieg

Montag steigt in Krems die nächste Feier

Montag wartet schon die nächste Feier. Andersson ist zu Gast in der Sport Lounge Niederösterreich in Krems, wo die besten Sportlerinnen und Sportler des Bundeslandes geehrt werden. Fernziel des seit dem 4. September 30-Jährigen sind die Paralympics 2028 in Los Angeles. Für dieses Ziel peilt er einen Platz im Spitzensport-Kader der Polizei an: „Derzeit bin ich im Leistungssport-Kader, arbeite aber 35 Stunden pro Woche. Im Kader darüber könnte ich fast nur trainieren. Das würde natürlich viel helfen. Aber um das zu schaffen, brauche ich gute Ergebnisse.“ Murcia war ein Anfang.