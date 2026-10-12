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Junge Frau verletzt

Reifenplatzer: Senior verlor Kontrolle, Kollision!

Tirol
12.10.2026 10:34
Ein Reifenplatzer hatte fatale Folgen (Symbolbild).
Ein Reifenplatzer hatte fatale Folgen (Symbolbild).(Bild: Marc Wiegelmann – stock.adobe.com)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Ein geplatzter Autoreifen hat am späten Sonntagnachmittag auf der B170 Brixentalstraße in Kirchberg in Tirol zu einem fatalen Unfall geführt. Der Lenker (86) hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort krachte er gegen den Pkw einer jungen Frau.

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Ereignet hat sich der Unfall kurz nach 17 Uhr. Der 86-jährige Einheimische war auf der B170 in Richtung Kitzbühel unterwegs, als bei Kirchberg plötzlich ein Vorderreifen seines Autos platzte. Aufgrund dessen verlor er daraufhin kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Ausweichen nicht mehr möglich
Dort kam ihm eine 20-jährige Frau mit ihrem Pkw entgegen. Trotz eines eingeleiteten Ausweichmanövers konnte die junge Lenkerin eine Kollision nicht mehr verhindern, berichtete die Polizei: „Durch den Zusammenstoß geriet ihr Pkw ins Schleudern und kam quer auf der Fahrbahn zum Stillstand.“

Zitat Icon

Am Pkw der jungen Frau entstand Totalschaden. Das zweite beteiligte Fahrzeug wurde im Frontbereich beschädigt.

Ermittler von der Polizei

Junge Frau durch Crash verletzt
Die 20-jährige Einheimische erlitt bei dem Unfall eine Schulterverletzung und wurde medizinisch versorgt. Der 86-jährige Lenker sowie seine 64-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.

„Am Pkw der jungen Frau entstand Totalschaden. Das zweite beteiligte Fahrzeug wurde im Frontbereich beschädigt“, so die Ermittler weiter.

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Unfall sorgte für Verkehrsbehinderungen
Während der Unfallaufnahme war die B170 Brixentalstraße für rund 45 Minuten nur erschwert passierbar. Im Einsatz stand die Rettung, zwei Abschleppfahrzeuge sowie zwei Polizeistreifen.

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