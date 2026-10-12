Reifenplatzer: Senior verlor Kontrolle, Kollision!

Ausweichen nicht mehr möglich

Dort kam ihm eine 20-jährige Frau mit ihrem Pkw entgegen. Trotz eines eingeleiteten Ausweichmanövers konnte die junge Lenkerin eine Kollision nicht mehr verhindern, berichtete die Polizei: „Durch den Zusammenstoß geriet ihr Pkw ins Schleudern und kam quer auf der Fahrbahn zum Stillstand.“