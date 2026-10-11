Junger Alkolenker landet mit Auto im Straßengraben

Da hat wohl jemand zu tief ins Glas geschaut: Ein 21-Jähriger verlor am späten Samstagabend im Tiroler Ötztal die Kontrolle über sein Auto und stürzte in den Straßengraben. Der Lenker war laut Polizei stark betrunken. Er blieb unverletzt. Im Gegensatz zu seinem Beifahrer ...
Der Unfall ereignete sich gegen 22.45 Uhr im Gemeindegebiet von Umhausen, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Der 21-jährige Einheimische seit mit seinem Pkw auf der L238 Niederthaier Straße unterwegs gewesen, als er plötzlich die Kontrolle über den Wagen verlor.
Das Auto kam von der Fahrbahn ab und blieb im Bereich einer steil abfallenden Böschung rund zwei Meter unterhalb der Straße stehen.
Beifahrer ins Krankenhaus gebracht
Mit im Fahrzeug befand sich ein 20-jähriger Österreicher. Der Beifahrer erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Zams gebracht.
Alkotest ergab starke Alkoholisierung
Ein beim 21-jährigen Lenker durchgeführter Alkomattest habe eine starke Alkoholisierung ergeben. Entsprechende Anzeigen folgen.
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