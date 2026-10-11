Junger Alkolenker landet mit Auto im Straßengraben

Da hat wohl jemand zu tief ins Glas geschaut: Ein 21-Jähriger verlor am späten Samstagabend im Tiroler Ötztal die Kontrolle über sein Auto und stürzte in den Straßengraben. Der Lenker war laut Polizei stark betrunken. Er blieb unverletzt. Im Gegensatz zu seinem Beifahrer ...