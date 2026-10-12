Da atmen auch die heimischen Formel-1-Macher auf

„Sorry, du hast ja keine Ahnung!“, fauchte Olivier ins Telefon. Eine hitzige Diskussion auf dem Weg in die Redaktion – die ewige Frage: Wer ist der größte Formel-1-Champion aller Zeiten? Für den steirischen Jugendfreund, quasi direkt an der Rennstrecke in Spielberg aufgewachsen, gibt es nur eine Antwort: „Max Verstappen. Der ist genauso gut und schnell wie Ayrton Senna. Eins mit dem Auto, top im Regen. Er hat ein unschlagbares Paket.“