Doch noch Happy End für grünes Prestigeprojekt?

Keine Bedarfsanalyse im Vorfeld

Aus Sicht des Stadtrechnungshofes ist das Projektziel, nämlich die Förderung der Start-up-Szene in Innsbruck, „grundsätzlich nicht zu beanstanden“. Angesichts der geringen Anzahl an interessierten Nutzern, wie das „erfolglos durchgeführte ,Open-Call’-Verfahren“ zeigte, sei dies jedoch kritisch zu sehen. „Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass Vertreter des regionalen Start-up-Ökosystems bereits vor der Interessentensuche empfohlen hatten, die tatsächliche Nachfrage sowie die Rahmenbedingungen noch direkt bei der Zielgruppe zu evaluieren.“