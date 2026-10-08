Grauer Star: So soll die Warteliste kürzer werden

Seit Jahren sind lange Wartelisten für Graue-Star-Operationen großes Thema in der Steiermark. Aktuell warten knapp 10.800 Personen auf einen Eingriff – das ist eine beträchtliche Zahl, aber die Liste war, vor allem durch einen Rückstau aus der Corona-Zeit, schon länger. Anfang 2025 – damals standen über 13.000 Patienten auf der Liste – nahm das Land über sechs Millionen Euro in die Hand, um 3000 Katarakt-OPs im niedergelassenen Bereich durchzuführen.