Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neues Angebot in Graz

Grauer Star: So soll die Warteliste kürzer werden

Steiermark
08.10.2026 04:59
Die Privatklinik Ragnitz führt nun auch Augen-OPs durch.
Die Privatklinik Ragnitz führt nun auch Augen-OPs durch.(Bild: Mavie Med/Hannes Loske)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Mehr als 10.000 Personen in der Steiermark brauchen eine Grauer-Star-Operation. Das Land will die Warteliste weiter abbauen, doch auch private Anbieter nehmen zu. So eröffnet nun die Privatklinik Graz-Ragnitz eine eigene Augenchirurgie. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Seit Jahren sind lange Wartelisten für Graue-Star-Operationen großes Thema in der Steiermark. Aktuell warten knapp 10.800 Personen auf einen Eingriff – das ist eine beträchtliche Zahl, aber die Liste war, vor allem durch einen Rückstau aus der Corona-Zeit, schon länger. Anfang 2025 – damals standen über 13.000 Patienten auf der Liste – nahm das Land über sechs Millionen Euro in die Hand, um 3000 Katarakt-OPs im niedergelassenen Bereich durchzuführen. 

Bei einem Hintergrundgespräch in der Vorwoche kündigte Gesundheitslanderat Karlheinz Kornhäusl an, dass im Herbst weitere Maßnahmen vorgestellt werden. Derzeit liegen die Kapazitäten der Kages bei  gut 10.000 Eingriffe im Jahr, im Schnitt muss man also ein Jahr rechnen, bis man an der Reihe ist. 

Lesen Sie auch:
An der Uniklinik in Graz und am LKH Bruck werden jährlich über 10.000 Katarakt-OPs durchgeführt
Krone Plus Logo
Geduld ist gefragt
Grauer Star: 11.500 Steirer warten auf Operation
21.03.2026
Krone Plus Logo
Termin: Mai 2027
Steirerin (74) muss 2,5 Jahre auf Augen-OP warten
06.02.2025

Neues Angebot in der Privatklinik Graz-Ragnitz
Doch auch immer mehr private Anbieter führen die Katarakt-OPs durch, etwa das Hansa-Privatklinikum, ab sofort außerdem die Privatklinik Graz-Ragnitz. Sie erweitert ihr Angebot um operative Augenheilkunde, das Angebot umfasst neben Grauer Star (Katrakt) unter anderem moderne Linsenverfahren, Netzhaut- und Glaskörperchirurgie sowie Eingriffe an Augenlider und Tränenwegen.

Die Mehrzahl der Eingriffe könne ambulant erfolgen, bei Bedarf steht aber auch eine stationäre Nachbetreuung zur Verfügung. „Wir verbinden hochspezialisierte augenchirurgische Behandlungen mit den Vorteilen einer modernen Klinik: kurze Wartezeiten, höchste chirurgische Sicherheitsstandards, modernste Medizintechnik und die Möglichkeit einer stationären Betreuung bei komplexeren Eingriffen“, betont der ärztliche Leiter Maximilian Zacherl. Die Technologie stammt von der deutschen Firma Zeiss, einem führenden Anbieter im Bereich Augenchirurgie.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
08.10.2026 04:59
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Der deutsche Autobauer Porsche setzt an sämtlichen Hebeln an, um Kosten zu sparen (Symbolbild).
Kampf gegen Krise
Porsche setzt auf Stellenabbau und Luxusmodelle
Influencerin Lisa Mantler ist Mama einer Tochter geworden.
„Plötzlich zu viert“
Influencerin Lisa Mantler (24) ist Mama geworden
In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Krimi um Chefin von Wiens Szenelokal „Bettel-Alm“
204.934 mal gelesen
Die bekannte „Bettel-Alm“ gilt als Wiener Szenetreff bei fast allen Besuchern aus den ...
Wien
Schock in Wien: Frau (85) auf Heimweg vergewaltigt
115.302 mal gelesen
Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung sucht die Wiener Polizei diesen Mann.
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
104.509 mal gelesen
Innenpolitik
„Riesenerfolg“: Babler feiert sich & SPÖ in Video
1558 mal kommentiert
Andreas Babler ruft in einem Video die SPÖ-Mitglieder zur Einigkeit auf und verweist auf die ...
Innenpolitik
Wirrer SPÖ-Krisenplan lähmt Republik monatelang
1266 mal kommentiert
Bilder sagen mehr als 1000 Worte: ratlose Gesichter nach dem SPÖ-Krisengipfel.
Innenpolitik
FPÖ liebäugelt plötzlich mit den NEOS als Partner
1192 mal kommentiert
Wie viele Gemeinsamkeiten haben FPÖ und NEOS?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf