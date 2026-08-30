Skiweltmeisterin sorgt bei Hitze für Abkühlung

Nici Schmidhofer ist nach ihrer Pistenkarriere auch als Unternehmerin erfolgreich – nun brachte sie einen Kühl-Spray heraus.
Nach ihrer aktiven Ski-Karriere startet Nicole Schmidhofer als Unternehmerin durch. Die gelernte Heilmasseurin vertreibt unter ihrer Marke „SN Sports“ unter anderem persönlich konzipierte Regenerationsmatten, mit denen sie etwa das Frauen-Fußballteam des SK Sturm ausstattet. Jetzt hat die Super-G-Weltmeisterin von 2017 ein neues Produkt kreiert, das dafür sorgt, dass man in diesem besonders heißen Sommer im wahrsten Sinne cool bleibt: ein Kühlungsspray für den Körper namens „Keep Cool“.
Naturprodukt mit regionalen Inhaltsstoffen
„Der Spray ist ein Naturprodukt, das auf regionalen Inhaltsstoffen wie Kampfer, Pfefferminze oder Lavendel basiert. Das war mir sehr wichtig. Elemente wie Menthol und Magnesium sorgen für zusätzliche Körperkühlung. Durch die beigemengten Öle ist der Spray auch hautpflegend.“ Der Herstellungsprozess hat ein ganzes Jahr gedauert. „Das war für mich, da ich eher ungeduldig bin, nicht leicht“, lacht „Schmidi“, die mit dem Grazer Naturkosmetik-Start-up „Feygenblatt“ einen Produzenten gefunden hat.
„Der Spray ist ein echtes Herzensanliegen, da es ein vergleichbares naturbelassenes Produkt in dieser Form noch nicht gibt und ich immer gern so eines gehabt hätte – schon als Skifahrerin, für die Kühlung der Muskeln. Deswegen hab ich mir gedacht, ich stell ganz einfach selbst so einen Spray her. Der größte Vorteil ist, dass er für jeden und für jedes Alter nutzbar ist. Man muss ihn vor der Nutzung gut schütteln, damit sich die Inhaltsstoffe vermischen, dann großzügig auf den ,überhitzten‘ oder beanspruchten Körperstellen aufsprühen.“
Nächstes Projekt: Wärme-Gel
Wie viel Herzblut in ihrem „Keep Cool“-Spray steckt, beweist der Umstand, dass Schmidhofer die Spraydosen sogar selbst befüllt und etikettiert hat. Bestellen kann man den Spray, der zwölf Monate haltbar ist, aktuell auf www.snsports.at, innerhalb der nächsten zwei Monate ist der Verkauf im Handel geplant. Und Schmidhofer hat schon neue Produktideen: „Klappt alles wie geplant, kommt im Oktober ein Wärme-Gel auf den Markt.“
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