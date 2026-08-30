Skiweltmeisterin sorgt bei Hitze für Abkühlung

„Der Spray ist ein echtes Herzensanliegen, da es ein vergleichbares naturbelassenes Produkt in dieser Form noch nicht gibt und ich immer gern so eines gehabt hätte – schon als Skifahrerin, für die Kühlung der Muskeln. Deswegen hab ich mir gedacht, ich stell ganz einfach selbst so einen Spray her. Der größte Vorteil ist, dass er für jeden und für jedes Alter nutzbar ist. Man muss ihn vor der Nutzung gut schütteln, damit sich die Inhaltsstoffe vermischen, dann großzügig auf den ,überhitzten‘ oder beanspruchten Körperstellen aufsprühen.“