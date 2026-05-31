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Acht Gratis-Touren

Die Wanderoffensive geht im Juni ins große Finale

Steiermark
31.05.2026 04:59
Die Teilnehmer haben Spaß an der Aktion
Die Teilnehmer haben Spaß an der Aktion(Bild: Arvideo)
Porträt von Christoph Hartner
Von Christoph Hartner

Die Bewegungsrevolution und die „Krone“ laden die Steirerinnen und Steirer seit April zu tollen und gemütlichen Touren im ganzen Land ein. Im Juni wandert die Aktion schon ins große Finale.

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Die Steirerinnen und Steirer sind in Bewegung! Seit April haben die Bewegungsrevolution und die „Krone“ mit der Wanderoffensive ein einzigartiges Format im Rahmen der „Tour de Steiermark“ ins Leben gerufen. Woche für Woche standen vielfältige Wanderungen in allen Regionen des Bundeslandes auf dem Programm – von genussvollen Kräuterwanderungen über familienfreundliche Touren bis hin zu inklusiven Angeboten. Das Ziel war immer das gleiche: Lust an der Bewegung machen und gemeinsam den inneren Schweinehund zu überwinden. Insgesamt wurden 21 Wanderungen organisiert, die Bewegung, Naturerlebnis und Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellen. Und die Steirerinnen und Steirer waren mit großer Freude dabei.

Die Touren im Juni

  • 6. JUNI: Wanderung zur Aussichtswarte in St. Peter am Ottersbach. Treffpunkt: 10 Uhr am Petersplatz im Zentrum von St. Peter/Ottersbach, Anmeldung bei Josef Pail: 0664/154 88 66.  
  • 7. JUNI: Kräuterwanderung auf die Burgruine Eppenstein. Treffpunkt: 10.30 Uhr beim Parkplatz der Ruine. Anmeldung bei Susanne Skutnik: 0664/765 08 45.  
  • 12. JUNI: Historische Schlösserwanderung in Ragnitz Teil 3. Treffpunkt ist im 13.30 Uhr im Jugendraum in der Gundersdorf 22, 8413 Ragnitz, eine Anmeldung ist für diese Tour nicht nötig.  
  • 14. JUNI: Vatertagswanderung am Rettenbachklamm. Treffpunkt ist um 10 Uhr beim Parkplatz von der Drogerie Bipa in der Mariatrosterstraße, keine Anmeldung nötig.  
  • 20. JUNI: Kräuterwanderung zur Sebastianikirche Kalwang. Treffpunkt: 14 Uhr beim Nah und Frisch in Kalwang, Anmeldung bei Susanne Skutnik unter  0664/765 08 45.  
  • 27. JUNI Wanderung am Kraftweg in Bad Schwanberg. Treffpunkt: 8.30 Uhr am großen Parkplatz, Garanaserstr. 21, 8541 Bad Schwanberg. Anmeldung bei Hans Rechberger unter hans.rechberger@gmx.at  
  • 27. JUNI: 7 Plätze 7 Schätze Rundweg in St. Ruprecht an der Raab. Treffpunkt: 10 Uhr am Hauptplatz. Anmeldung:  0664/120 68 60.  
  • 28. JUNI: Wanderung am romantischen Bründlweg am Pogusch. Treffpunkt: 10 Uhr am Pogusch. Anmeldung:  0664/888 96 506.
  • Alle Infos: www.diebewegungsrevolution.at

Nun geht die Initiative in den Endspurt: Im Juni warten noch einmal abwechslungsreiche Highlights auf alle Bewegungsbegeisterten – quer durch die Steiermark. Und das alles gratis, nur um Anmeldung wird gebeten (siehe Infokasten). Übrigens: Wer sich regelmäßig an den Touren beteiligt, kann sich einerseits eine Wandernadel sichern und darf sich zusätzlich auch über ein Goodie-Bag als kleine Belohnung freuen.

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