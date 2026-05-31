Die Wanderoffensive geht im Juni ins große Finale

Die Bewegungsrevolution und die „Krone“ laden die Steirerinnen und Steirer seit April zu tollen und gemütlichen Touren im ganzen Land ein. Im Juni wandert die Aktion schon ins große Finale.
Die Steirerinnen und Steirer sind in Bewegung! Seit April haben die Bewegungsrevolution und die „Krone“ mit der Wanderoffensive ein einzigartiges Format im Rahmen der „Tour de Steiermark“ ins Leben gerufen. Woche für Woche standen vielfältige Wanderungen in allen Regionen des Bundeslandes auf dem Programm – von genussvollen Kräuterwanderungen über familienfreundliche Touren bis hin zu inklusiven Angeboten. Das Ziel war immer das gleiche: Lust an der Bewegung machen und gemeinsam den inneren Schweinehund zu überwinden. Insgesamt wurden 21 Wanderungen organisiert, die Bewegung, Naturerlebnis und Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellen. Und die Steirerinnen und Steirer waren mit großer Freude dabei.
Nun geht die Initiative in den Endspurt: Im Juni warten noch einmal abwechslungsreiche Highlights auf alle Bewegungsbegeisterten – quer durch die Steiermark. Und das alles gratis, nur um Anmeldung wird gebeten (siehe Infokasten). Übrigens: Wer sich regelmäßig an den Touren beteiligt, kann sich einerseits eine Wandernadel sichern und darf sich zusätzlich auch über ein Goodie-Bag als kleine Belohnung freuen.
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