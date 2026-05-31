Die Wanderoffensive geht im Juni ins große Finale

Die Steirerinnen und Steirer sind in Bewegung! Seit April haben die Bewegungsrevolution und die „Krone“ mit der Wanderoffensive ein einzigartiges Format im Rahmen der „Tour de Steiermark“ ins Leben gerufen. Woche für Woche standen vielfältige Wanderungen in allen Regionen des Bundeslandes auf dem Programm – von genussvollen Kräuterwanderungen über familienfreundliche Touren bis hin zu inklusiven Angeboten. Das Ziel war immer das gleiche: Lust an der Bewegung machen und gemeinsam den inneren Schweinehund zu überwinden. Insgesamt wurden 21 Wanderungen organisiert, die Bewegung, Naturerlebnis und Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellen. Und die Steirerinnen und Steirer waren mit großer Freude dabei.