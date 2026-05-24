Felbermayr verliert Gesamtführung in F1 Academy

Rückfall nach schlechtem Start

Im Auftaktrennen auf dem Circuit Gilles-Villeneuve fiel die im Qualifying viertplatzierte Felbermayr nach einem schlechten Start weit zurück. Im Reverse-Grid-Rennen, in dem die ersten acht Fahrerinnen der Zeitenjagd in gestürzter Reihenfolge loslegen, drehte sich die 19-Jährige in der ersten Runde und holte ebenfalls einen Punkt für die Gesamtwertung. In dieser übernahm die Britin Alisha Palmowski, Siegerin des ersten Rennens, die Spitzenposition. Felbermayr hat als Zweite einen Rückstand von 18 Punkten. Das Hauptrennen in Montreal findet am Sonntag (16.45 Uhr MESZ/live ORF Sport +) statt.