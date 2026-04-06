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Hit a crash barrier

Crash near Korneuburg: One woman dead, two injured

Nachrichten
06.04.2026 13:49
A car crashed into a crash barrier on the S1—the passenger was killed in the accident.
A car crashed into a crash barrier on the S1—the passenger was killed in the accident.(Bild: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Korneuburgs ; KroneKreativ)
Porträt von krone.at
Von krone.at

A horrific accident shook the Vienna Outer Ring Expressway (S1) near Korneuburg on Monday morning. For reasons still unknown, a car crashed into the crash barriers in front of the Kreuzenstein Tunnel—the passenger was killed in the accident.

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Two other occupants were injured and taken to the hospital. The accident occurred around 8 a.m. while traveling toward Korneuburg. After the impact, the car was thrown toward the median barrier.

Woman freed from wreckage with hydraulic cutters
Firefighters had to use hydraulic cutters to free the woman from the wreckage—but it was too late for her; the emergency doctor could only confirm her death.

(Bild: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Korneuburg )
(Bild: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Korneuburg )

Cleanup efforts on the S1 were extremely time-consuming due to the debris scattered over a wide area and took about an hour. During this time, the expressway was closed in the affected section.

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