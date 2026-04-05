Werder zieht nach Wirbel-Interview Konsequenzen

Beim 1:2 gegen Leipzig war Weiser am Samstag auf seinen auslaufenden Vertrag angesprochen worden. Dazu meinte der Rechtsverteidiger: „Wir hatten schon Gespräche. Es ist aber so, dass im letzten Sommer viele Dinge passiert sind, die für mich fragwürdig waren. Ich warte daher auf Signale, dass wir wieder in die Richtung gehen, in der wir mit Ole Werner waren.“ Dass sich Werder vergangenen Mai vom heutigen Leipzig-Trainer getrennt hatte, kann Weiser noch immer nicht nachvollziehen.