Putzkolonnen rücken in Tiroler Straßentunnel aus

Die Tunnelanlagen werden dabei technisch überprüft und gründlich gesäubert. Damit kann die Sicherheit weiterhin gewährleistet werden. Während der Arbeiten kommt es vorübergehend zu Verkehrseinschränkungen und Umleitungen. „Die jährlichen Arbeiten im Frühjahr sind Fundament für sichere und verlässliche Tunnelanlagen in Tirol“, erklärt der für Landesstraßen zuständige LHStv Josef Geisler.