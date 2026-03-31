Putzkolonnen rücken in Tiroler Straßentunnel aus

Nach dem Beginn der Sommerzeit steht auch er langsam wieder an: der Frühjahrsputz. Fleißig gereinigt wird auch in den Tiroler Straßentunneln, Unterflurtrassen sowie Galerien. Etliche Putzkolonnen rücken dafür aus.
Die Tunnelanlagen werden dabei technisch überprüft und gründlich gesäubert. Damit kann die Sicherheit weiterhin gewährleistet werden. Während der Arbeiten kommt es vorübergehend zu Verkehrseinschränkungen und Umleitungen. „Die jährlichen Arbeiten im Frühjahr sind Fundament für sichere und verlässliche Tunnelanlagen in Tirol“, erklärt der für Landesstraßen zuständige LHStv Josef Geisler.
Das Reinigen selbst sei bei den Arbeiten nur einer von mehreren Aspekten.
Auch Technik wird geprüft
Die Tunnel sind mit umfangreicher Sicherheitstechnik ausgestattet, die von Videoanlagen über Rauch- und Brandsensoren bis hin zu maschinellen Lüftungssystemen und Löschwasserleitungen reicht. Alle diese Einrichtungen müssen freilich laufend überprüft werden. Ferner werden auch sämtliche Entwässerungseinrichtungen gereinigt und ebenfalls kontrolliert.
Die umfassenden Arbeiten in den 52 Tunneln, Unterflurtrassen und Galerien entlang des insgesamt 2236 Kilometer langen Landesstraßennetzes dauern laut Planung bis Juni.
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