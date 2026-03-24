Iran-Krieg: Philippinen rufen Energienotstand aus

Vier-Tage-Woche soll Strom sparen

Insgesamt will Sri Lanka durch verschiedene Maßnahmen seinen Energieverbrauch um 25 Prozent senken. Ein Vertreter des Energieministeriums warnte, dass landesweite Stromausfälle drohten, falls der Verbrauch nicht drastisch reduziert werde. Bereits in der vergangenen Woche hatte der Inselstaat eine Vier-Tage-Woche eingeführt und Homeoffice-Regelungen wieder in Kraft gesetzt, um das Verkehrsaufkommen und damit den Spritverbrauch zu verringern.