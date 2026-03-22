Kvandal gewann in Vikersund nach einem Durchgang

Eirin Maria Kvandal hat am Sonntag wie am Vortag auch den zweiten Skiflug-Weltcupbewerb in Vikersund gewonnen. Die Norwegerin benötigte dafür nur einen Flug auf 231,5 m, weil der zweite Durchgang wegen immer schlechter werdender Windbedingungen abgesagt wurde.
Kvandal verwies Gesamt-Weltcupsiegerin Nika Prevc um 4,1 Punkte auf Platz zwei, die Norwegerin Anna Odine Ström wurde Dritte.
Mühlbacher nicht in Top-20
Der ÖSV war im Bewerb neuerlich nicht vertreten. Nach dem vorzeitigen Saisonende von Lisa Eder war nur noch Julia Mühlbacher in der Qualifikation am Start, den Sprung in die Top-20 schaffte die Oberösterreicherin aber nicht. „Für ganz nach vorne reicht es leider noch nicht. Aber wir haben schon vorher gesagt, wir schauen nicht aufs Ergebnis, es geht nur darum, dass sie Meter macht“, sagte ÖSV-Frauen-Cheftrainer Thomas Diethart. Beim Saisonfinale am kommenden Samstag in Planica wird Mühlbacher wieder die einzige ÖSV-Athletin sein.
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