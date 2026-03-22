Kvandal gewann in Vikersund nach einem Durchgang

Mühlbacher nicht in Top-20

Der ÖSV war im Bewerb neuerlich nicht vertreten. Nach dem vorzeitigen Saisonende von Lisa Eder war nur noch Julia Mühlbacher in der Qualifikation am Start, den Sprung in die Top-20 schaffte die Oberösterreicherin aber nicht. „Für ganz nach vorne reicht es leider noch nicht. Aber wir haben schon vorher gesagt, wir schauen nicht aufs Ergebnis, es geht nur darum, dass sie Meter macht“, sagte ÖSV-Frauen-Cheftrainer Thomas Diethart. Beim Saisonfinale am kommenden Samstag in Planica wird Mühlbacher wieder die einzige ÖSV-Athletin sein.