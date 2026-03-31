Radkoordinator haut nach sieben Monaten Hut drauf

Personalwechsel im Magistrat der selbst ernannten Rad-Stadt Salzburg. Nach sieben Monaten geht Radkoordinator Samuel Felbermaier in eine andere Abteilung und kümmert sich künftig um den öffentlichen Verkehr anstatt um die Radler-Interessen. Es übernimmt ein langjähriger Magistratler.
Der Stadt Salzburg kommt der Radkoordinator abhanden. Mit September 2025 hat Samuel Felbermaier den Posten in der Stadt Salzburg übernommen. Im Magistrat war er seither für die Abstimmung von Interessen von Radfahrern und der Stadtverwaltung zuständig.
Sieben Monate später wechselt der Soziologe innerhalb des Magistrats und wird Öffi-Koordinator. Felbermaier war zuvor beim Verkehrsverbund für die Fahrpläne von S-Bahn und Regionalzügen verantwortlich. Mit dem bisherigen Bauleiter für Radwegbau, Markus Huber, gibt es aber bereits Ersatz.
Huber ist seit 30 Jahren beim Magistrat. Er hat sich vom Kraftfahrer bei der Straßenreinigung bis zum Bauleiter hochgearbeitet. Mit dem jetzigen Wechsel wird der passionierte Radler nun Ansprechpartner für Radfahrer und Fußgänger.
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