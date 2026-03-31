Radkoordinator haut nach sieben Monaten Hut drauf

Sieben Monate später wechselt der Soziologe innerhalb des Magistrats und wird Öffi-Koordinator. Felbermaier war zuvor beim Verkehrsverbund für die Fahrpläne von S-Bahn und Regionalzügen verantwortlich. Mit dem bisherigen Bauleiter für Radwegbau, Markus Huber, gibt es aber bereits Ersatz.