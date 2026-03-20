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TIPP DER WOCHE

Frühlingserwachen im Weinviertel

Niederösterreich
20.03.2026 15:30
Wanderung inmitten frühlingshafter Weinrieden
Wanderung inmitten frühlingshafter Weinrieden(Bild: Niederösterreich Werbung, Andreas Jakwerth)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

„In die Grean gehen“ ist ein typischer Brauch im Weinviertel, um den Frühling zu begrüßen und das frische Grün der Natur zu genießen. Am Samstag, 21. März geht es los!

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Im schönen Herrnbaumgarten, am Weingut Genießerhof Bohrn geht es am Wochenende genussvoll in den Frühling. Treffpunkt ist am Samstag, 21. März um 14.00 Uhr direkt beim Weingut in der Hauptstraße 65. Zuerst führt ein gemütlicher Spaziergang durch den Weingarten. Passendes Schuhwerk und entsprechende Bekleidung bitte nicht vergessen, denn die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Auch eine Wanderung durch eventuell regenverhangene Rieden hat seinen Reiz! 

Anschließend haben Sie die Möglichkeit, den Jungwein zu verkosten und zur Stärkung verwöhnt eine frische Heurigenjause am Weingut. 

Herrnbaumgarten aus der „Vogelperspektive“
Herrnbaumgarten aus der „Vogelperspektive“(Bild: Robert Herbst/POV)

Man kann auch am Weingut übernachten und das Flair der Weinrieden im Frühling noch länger genießen. Das passende Übernachtungspackage gibt es dazu von 20. März bis 22. März. 

Anmeldung bitte unter der Telefonnummer 0680 / 3108495 oder online unter office@weingut-borhn.at

Später geht es dann Schlag auf Schlag – das Angebot des „In die Grean gehen“ wird immer umfangreicher und viele weitere Weingüter öffnen ihre Kellertüren, um diese schöne Tradition allen Weinviertel-Liebhabern näherzubringen. 

Genuss und Geselligkeit unter freiem Himmel
Genuss und Geselligkeit unter freiem Himmel(Bild: Martin Lifka Photography)

Unter anderen laden am 28. März das Weingut Frank in Herrnbaumgarten und das Weingut Hindler in Schrattenthal zur Riedenwanderung ein und in Unterretzbach erwartet das Weingut Sonnenhügel am 6. April seine Besucher. 

Auf www.veranstaltungen.niederoesterreich.at finden Sie alle Informationen. Da fällt die Auswahl bei so vielen wunderschönen Frühlingseindrücken und kulinarischen Genüssen wirklich schwer!

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