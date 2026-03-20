Frühlingserwachen im Weinviertel

Im schönen Herrnbaumgarten, am Weingut Genießerhof Bohrn geht es am Wochenende genussvoll in den Frühling. Treffpunkt ist am Samstag, 21. März um 14.00 Uhr direkt beim Weingut in der Hauptstraße 65. Zuerst führt ein gemütlicher Spaziergang durch den Weingarten. Passendes Schuhwerk und entsprechende Bekleidung bitte nicht vergessen, denn die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Auch eine Wanderung durch eventuell regenverhangene Rieden hat seinen Reiz!