Mit Ski schwer gestürzt: Mann von Heli geborgen

Fataler Unfall im Skigebiet von Ischgl in Tirol am Donnerstag! Ein Ungar (44) verlor die Kontrolle über seine Ski und stürzte schwer. Mit dem Rettungsheli musste der Wintersportler ins Krankenhaus geflogen werden.
Zu dem folgenschweren Unfall kam es gegen 9.30 Uhr. Der 44-Jährige war im Skigebiet von Ischgl auf der roten Piste Nr. 4 unterwegs. „Plötzlich verlor er die Kontrolle über seine Ski, kam zu Sturz, rutschte über den Pistenrand hinaus und blieb nach 30 Metern liegen“, heißt es von den Ermittlern.
Pistenretter rief Heli herbei
Bei dem Sturz zog sich der Wintersportler schwere Verletzungen zu. Ein Pistenretter setzte die Rettungskette in Gang und leistete sofort Erste Hilfe. In weiterer Folge wurde der 44-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen.
