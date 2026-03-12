Mit Ski schwer gestürzt: Mann von Heli geborgen

Zu dem folgenschweren Unfall kam es gegen 9.30 Uhr. Der 44-Jährige war im Skigebiet von Ischgl auf der roten Piste Nr. 4 unterwegs. „Plötzlich verlor er die Kontrolle über seine Ski, kam zu Sturz, rutschte über den Pistenrand hinaus und blieb nach 30 Metern liegen“, heißt es von den Ermittlern.