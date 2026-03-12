Brandserie in Wohnung nun Fall für Profi-Ermittler

Binnen weniger Tage mussten Florianis im Bezirk Bruck an der Leitha (NÖ) zweimal zur selben Adresse ausrücken, obwohl die Wohnung nach dem ersten Feuer eigentlich unbewohnbar war. Nun ermittelt das Landeskriminalamt.
Eine unheimliche und rätselhafte Brandserie in einem Mehrparteienhaus beschäftigt aktuell die Ermittler des Landeskriminalamts – und sorgt für beunruhigte Bewohner. Denn zweimal binnen weniger Tage ist in derselben Wohnung in Ebergassing im Bezirk Bruck an der Leitha ein Feuer ausgebrochen.
Eingangstür verschlossen
Auffallend: Schon durch den ersten Brand, der am Abend des 28. Februars im Wohnzimmer ausgebrochen war, ist das Zuhause der Familie aufgrund des Schadens, der starken Hitze und des immensen Rauchs unbewohnbar geworden. Und obwohl die Wohnungstür nach dem Feuerwehreinsatz verschlossen wurde, brannte es dort Dienstagvormittag wieder.
Tür war plötzlich offen
Dieses Mal jedoch im Schlafzimmer. Die Tür soll beim erneuten Eintreffen der Feuerwehr allerdings offen gestanden sein. Die Florianis rückten wieder zur Brandbekämpfung an, umliegende Wohnungen konnten geschützt, das Stiegenhaus vom Rauch befreit werden. Die Untersuchungen der Polizei laufen auf Hochtouren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.