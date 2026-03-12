Brandserie in Wohnung nun Fall für Profi-Ermittler

Eingangstür verschlossen

Auffallend: Schon durch den ersten Brand, der am Abend des 28. Februars im Wohnzimmer ausgebrochen war, ist das Zuhause der Familie aufgrund des Schadens, der starken Hitze und des immensen Rauchs unbewohnbar geworden. Und obwohl die Wohnungstür nach dem Feuerwehreinsatz verschlossen wurde, brannte es dort Dienstagvormittag wieder.