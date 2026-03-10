Erwischte Raserin: „Blieb am Gaspedal hängen“

Eine Spitzengeschwindigkeit von 190 km/h, mehrmaliges Drängeln, viele Überholmanöver am rechten Fahrstreifen – durch ihre äußerst riskante Fahrweise zog eine Lenkerin am Samstag auf der Westautobahn im Bezirk Amstetten auch die Aufmerksamkeit einer Zivilstreife auf sich. Rund 25 Kilometer lang fuhren die Beamten der Frau im dichten Verkehr nach, ehe eine sichere Anhaltung auf Höhe Oed möglich wurde.