Paragleiter (57) stürzte 15 Meter in die Tiefe

LIVE: Raschner stark! Wer holt sich den Sieg?
Ski-Weltcup im Ticker
Heikler Paragleitunfall am Samstagnachmittag in Kärnten: Ein 57-jähriger Steirer kam kurz nach dem Start – vermutlich aufgrund eines Windstoßes – zu Sturz. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt gebracht.
Eine unerwartete Windböe dürfte den Schirm des Paragleiters direkt nach dem Start in St. Andrä im Lavanttal verdreht haben. Der Steirer (57) war bereits in 15 Meter Höhe, konnte sich aber nicht mehr vor dem Absturz retten und krachte auf den Boden.
Mit dem Hubschrauber ins Spital
Der 57-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 11 in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.