Franziska Weisz: „Die Arbeit am Set war traumhaft“

Ich finde die Zusammenarbeit zwischen Doro und Chiara gut dargestellt. Anfangs ist Doro nicht ganz begeistert darüber, dass ihre Vorgesetzte jünger ist, aber die Frauen spielen sich schnell zusammen und bündeln ihre Stärken. Es herrscht nicht so ein Hahnenkampf, wie das bei männlichen Polizistenrollen immer dargestellt wird.

Es freut mich, dass Sie das so beobachten, denn in den ersten Drehbüchern waren die Rollen noch wesentlich konfliktreicher angelegt. Da war der Unterschied zwischen den Frauen oft Grund für Reibung, aber man hat sich beim Casting ganz bewusst für uns beide entschieden, weil wir so gut harmoniert haben. Das finde ich schön, denn im Fernsehen und vor allem im Krimi-Genre herrscht immer Angst vor Harmonie. Ich finde Harmonie aber nicht langweilig. Wenn man die Figuren mit anderen Dingen anreichern kann, braucht man den ewigen Zickenkrieg nicht. Es ist schön, dass man sich traut, hier einen anderen Weg zu gehen. Beide wollen entschieden nicht das Leben der jeweils anderen führen, aber es gibt keinen Grund, sich deshalb in die Haare zu kriegen. Der Konflikt an sich ist ja omnipräsent. Es geht um Mord und richtig große Verbrechen. Da muss man sich nicht noch zusätzlich anblöken.