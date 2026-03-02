Registrierungsfrist für Innsbrucker Uni läuft

Neue Verfahren, zusätzlicher schriftlicher Test

Neu darunter ist das Aufnahmeverfahren für das Bachelorstudium Architektur. Interessierte müssen sich bis 31. Mai online registrieren, ein Motivationsschreiben zur persönlichen Reflexion ihres architektonischen Verständnisses abgeben und einen Kostenbeitrag von 50 Euro bezahlen. Falls die Zahl der Anmeldungen die verfügbaren 340 Studienplätze übersteigt, findet am 15. Juli noch ein schriftlicher Aufnahmetest statt.