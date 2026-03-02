Registrierungsfrist für Innsbrucker Uni läuft

Aufgepasst! Für einige Studien an der Universität Innsbruck gibt es Aufnahmeverfahren. Interessierte müssen sich für das Studienjahr 2026/27 ab sofort registrieren. Nicht versäumen!
Mehr als 160 verschiedene Studienmöglichkeiten stehen an der Universität Innsbruck auch im bevorstehenden Studienjahr zur Auswahl. Aufnahmeverfahren vor der Zulassung sind für folgende Studien vorgesehen: Bachelorstudium Architektur, Lehramtsstudium in allen Unterrichtsfächern, Bachelor- und Masterstudium Psychologie sowie die Masterstudien Psychotherapie, „Pharmaceutical Sciences – Drug Development und regulatory Affairs“ und „Peace and Conflict Studies“.
Neue Verfahren, zusätzlicher schriftlicher Test
Neu darunter ist das Aufnahmeverfahren für das Bachelorstudium Architektur. Interessierte müssen sich bis 31. Mai online registrieren, ein Motivationsschreiben zur persönlichen Reflexion ihres architektonischen Verständnisses abgeben und einen Kostenbeitrag von 50 Euro bezahlen. Falls die Zahl der Anmeldungen die verfügbaren 340 Studienplätze übersteigt, findet am 15. Juli noch ein schriftlicher Aufnahmetest statt.
Die Registrierung für den Haupttermin des Aufnahmeverfahrens eines Lehramtsstudiums startet heute und endet am 13. Mai – und zwar unter www.zulassunglehramt.at – dann folgen beispielsweise ein elektronischer Zulassungstest und Ergänzungsprüfungen.
Auch für das im bevorstehenden Studienjahr neu angebotene gemeinsame Masterstudium Psychotherapie der Med-Uni Innsbruck und der Uni Innsbruck sieht das Prozedere ähnlich aus. Die elektronische Registrierung erfolgt ab heute bis 7. April, dann muss ein Online-Self-Assessment-Verfahren durchlaufen werden. Alle Details finden Sie unter: short.uibk.ac.at/aufnahmeverfahren
