Ortlieb best ÖSV woman
Victory! Goggia extends her lead in the Super-G World Cup
Sofia Goggia took victory in Soldeu, extending her lead in the Super-G World Cup. Germany's Emma Aicher (+0.24 seconds) and Norway's Kajsa Vickhoff Lie (+0.31 seconds) completed the podium. The best ÖSV woman was Nina Ortlieb in ninth place.
Austria's female ski racers remain without a podium finish in the Super-G in this season's Alpine Ski World Cup. While Cornelia Hütter finished tenth on Saturday, Nina Ortlieb was the best ÖSV performer in the second race on Sunday in Soldeu, finishing ninth. This is also her best result of the season in this discipline. The Italian Sofia Goggia won ahead of the German Emma Aicher (+0.24) and the Norwegian Kajsa Vickhoff Lie (+0.31).
Goggia leads with two races to go
In the Super-G World Cup, Goggia extended her lead to 84 points over New Zealand's Alice Robinson (seventh on the day) with two races to go, while Aicher is 116 points behind. In the overall World Cup, the American Mikaela Shiffrin leads by 170 points ahead of the Swiss Camille Rast, neither of whom competed in the speed races. Aicher is third and has 219 points to make up. She will have the chance to do so next week in the three speed races in Val di Fassa (two downhill races, one super-G).
The series in which no Austrian woman has stood on the World Cup podium in the super-G has now been extended to twelve.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.