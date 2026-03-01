Victory! Goggia extends her lead in the Super-G World Cup

Goggia leads with two races to go

In the Super-G World Cup, Goggia extended her lead to 84 points over New Zealand's Alice Robinson (seventh on the day) with two races to go, while Aicher is 116 points behind. In the overall World Cup, the American Mikaela Shiffrin leads by 170 points ahead of the Swiss Camille Rast, neither of whom competed in the speed races. Aicher is third and has 219 points to make up. She will have the chance to do so next week in the three speed races in Val di Fassa (two downhill races, one super-G).