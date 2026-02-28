KTM victory! Acosta wins sprint race in Thailand

The MotoGP season has got off to a brilliant start for KTM. Pedro Acosta secured victory on Saturday at the start of the World Championship in Buriram (Thailand) ahead of his Spanish compatriots Marc Marquez on Ducati, who is the defending World Champion, and Raul Fernandez on Aprilia. It was the first victory of his career for the confident Acosta. One of the favorites, Italian Marco Bezzecchi (Aprilia), crashed out. The Grand Prix is scheduled for Sunday.