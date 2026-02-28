Penalty against Marquez
KTM victory! Acosta wins sprint race in Thailand
KTM rider Pedro Acosta claimed the first MotoGP victory in the sprint race of the season at the Thai Grand Prix! The Spaniard prevailed in a close battle against Marc Márquez. Márquez received a penalty in the final lap for a hard maneuver and had to make way for Acosta.
The MotoGP season has got off to a brilliant start for KTM. Pedro Acosta secured victory on Saturday at the start of the World Championship in Buriram (Thailand) ahead of his Spanish compatriots Marc Marquez on Ducati, who is the defending World Champion, and Raul Fernandez on Aprilia. It was the first victory of his career for the confident Acosta. One of the favorites, Italian Marco Bezzecchi (Aprilia), crashed out. The Grand Prix is scheduled for Sunday.
Penalty for Marquez
"A super sprint with Marc, I don't quite feel like the winner yet, Marc let me pass," said Acosta, who was unaware that Marc Marquez had been penalized for aggressive riding. Acosta thanked the team. "Tomorrow we want to clinch the real victory," he said on Servus TV.
